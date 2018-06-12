СК возбудил уголовное дело после столкновения баржи и катамарана в Волгограде

В СК России рассказали о возбуждении уголовного дела после столкновения баржи и катамарана в Волгограде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июня примерно в 22.00 на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района. При этом на катамаране находились 16 человек, которые после столкновения оказались за бортом.

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«…возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)», — говорится в заявлении ведомства.

У настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Волгограде обнаружили еще семь погибших при столкновении баржи и катамарана.