В посольстве возмутились выводами коммюнике G7 по делу Скрипалей

Представитель российского посольства в Лондоне заявил, что в коммюнике по итогам саммита стран «Большой семерки» (G7) не содержится ничего, кроме «беспочвенных обвинений» России, в том числе по делу отравленных в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Британские власти продолжают полагаться исключительно на союзническую «солидарность» и не могут предложить партнерам ничего, кроме тезиса о том, что отравлению Скрипалей «нет другого правдоподобного объяснения», кроме ответственности России», — сказал представитель.

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Его также «поразило», что правительство консерваторов выдвигает против России «серьезные обвинения» без использования конкретных фактов. Поэтому, считает представитель, данные обвинения можно считать «голословными».

Участники саммита G7 поддержали британские власти во мнении, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил, чего Россия добивается в деле Скрипалей.