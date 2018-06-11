В Ирландии посадили пассажирский самолет из-за найденной в туалете записки о бомбе

Самолет авиакомпании United Airlines с 214 пассажирами на борту выполнил экстренную посадку в Ирландии из-за записки о заложенной в воздушном судне бомбе, пишет газета The Sun.

По данным издания, записка была обнаружена в туалете Boeing 767-300.

Самолет рейса UA-971 следовал по маршруту Рим — Чикаго. Он совершил экстренную посадку в аэропорту ирландского города Шаннон. К моменту посадки воздушный борт ожидали автомобили скорой и пожарной службы.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в городе Кливленд в штате Огайо из-за треснувшего иллюминатора.