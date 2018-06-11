При взрыве газа в доме на юго-востоке Москвы погиб человек
При взрыве газа в шестиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы погиб человек, передает РИА «Новости».
Уточняется, что были спасены четыре человека.
«По уточненным данным, погиб один человек, еще четверых удалось спасти», — сказал источник в экстренных службах столицы.
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По данным МЧС по столице, пожар был ликвидирован на площади 40 кв. метров.
Ранее сообщалось об эвакуации более ста человек после взрыва газа с последующим пожаром в кирпичном доме №14 по 1-й Дубровской улице.