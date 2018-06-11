При крушении самолета в Висконсине погибли четыре человека

В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Висконсин погибли четыре человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на офис местного шерифа.

Инцидент произошел днем 10 июня. По данным шерифа, самолет Cessna 182T, вылетевший из города Кеноша, упал на луг неподалеку от аэропорта города Монро.

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На борту находились пилот и три пассажира. Все они погибли.

Очевидец рассказал, что видел, как самолет загорелся и начал терять высоту. На место прибыли пожарные для тушения возгорания.

Агентство отмечает, что расследование крушения ведут федеральные власти.