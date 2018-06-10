В МИД России предупредили о массовых демонстрациях во Вьетнаме

В Министерстве иностранных дел России предупредили, что в нескольких провинциях Вьетнама происходят беспорядки, которые могут представлять потенциальную опасность. Об этом сообщается в твиттере МИДа.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», — говорится в официальном твиттере внешнеполитического ведомства.

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В МИДе посоветовали избегать места массовых скоплений людей, а также заранее планировать маршруты перемещений.

Ранее российский МИД призвал избегать вулканической пыли при посещении Гавайев.