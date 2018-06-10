В Москве мужчина упал на железнодорожные пути на станции «Люблино»

На станции «Люблино» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) с перрона упал мужчина, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.

«На станции «Люблино» Курского направления МЖД пострадал мужчина — он упал на железнодорожные пути», — сказал источник.

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Представитель правоохранительных органов отметил, что в данный момент мужчина находится под платформой. Также он добавил, что в результате инцидента в районе станции было остановлено движение. В настоящее время ожидается прибытие сотрудников экстренных служб, полиции и бригады «скоро помощи».

Позднее в агентстве сообщили, ссылаясь на пресс-службу МЖД, что движение поездов не было остановлено.

Ранее сообщалось, что в электричке на станции «Мытищи» произошло задымление.