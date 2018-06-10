Власти Москвы рассказали, как позаботятся о хорошей погоде в День России

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о намерении властей обеспечить благоприятные погодные условия в День России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бирюкова, 12 и 13 июня запланирован ряд мероприятий, которые позволят создать благоприятные погодные условия в городе.

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«В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе», — заявил Бирюков.

Он уточнил, что в случае плохой погоды будут использованы самолеты Як-42, Ан-12 и Ан-26.

Ранее сообщалось, что в столице за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков.