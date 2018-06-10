На Украине семь человек пострадали из-за взрыва гранаты в клубе

В украинском городе Сумы мужчина в балаклаве бросил гранату в охранников ночного клуба, сообщает «112 Украина» со ссылкой на начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Сумской области Эльвиру Биганову.

В результате происшествия пострадали семь человек.

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«Сейчас люди доставлены каретами «скорой» в больницу. Могу сказать, в 6:00 часов утра на линию «102» поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе «Луна». На место происшествия были сразу направлены патрульная служба полиции, следственно-оперативная группа», — заявила Биганова.

Бросивший гранату мужчина был задержан, отмечается, что на момент совершения преступления он был пьян.

Ранее сообщалось, что сержант ВСУ бросил гранату в жителей украинского села.