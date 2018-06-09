Суд арестовал ударившего ножом 11-летнюю девочку в Москве

Никулинский районный суд на два месяца арестовал Виталия Косячкина, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, передает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Косячкина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 8 августа», — огласила решение судья.

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По данным СК, 8 июня в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве 43-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин ударил ножом 11-летнюю девочку, которая возвращалась домой после прогулки. Ребенок находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве признал вину.