Ударивший ножом 11-летнюю девочку в Москве признал вину

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Подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве признал вину, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина признался в совершенном преступлении журналистам, когда конвой вел его в зал судебного заседания. Помимо этого, в ходе процесса судом было приобщено чистосердечное признание задержанного.

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Также обвиняемый в ходе суда заявил, что в 1994 году он был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, не уточнив подробностей.

Прокурор, ходатайствуя об аресте задержанного, добавила, что у того есть непогашенная судимость.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который накануне напал с ножом на 11-летнюю девочку.

По данным следствия, мужчина зашел в подъезд за девочкой, которая возвращалась домой с прогулки, и ударил ее ножом в живот по неизвестным причинам.