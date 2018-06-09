Ударивший ножом 11-летнюю девочку в Москве признал вину
Подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве признал вину, передает РИА «Новости».
Уточняется, что мужчина признался в совершенном преступлении журналистам, когда конвой вел его в зал судебного заседания. Помимо этого, в ходе процесса судом было приобщено чистосердечное признание задержанного.
Также обвиняемый в ходе суда заявил, что в 1994 году он был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, не уточнив подробностей.
Прокурор, ходатайствуя об аресте задержанного, добавила, что у того есть непогашенная судимость.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который накануне напал с ножом на 11-летнюю девочку.
По данным следствия, мужчина зашел в подъезд за девочкой, которая возвращалась домой с прогулки, и ударил ее ножом в живот по неизвестным причинам.