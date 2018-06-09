Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс призвал уволить юриста Трампа из-за оскорблений клиентки

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Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорl) Майк Авенатти, защищающий ее интересы в деле против президента США Дональда Трампа, призвал немедленно уволить его адвоката Рудольфа Джулиани после нелестных высказываний в адрес женщины. Об этом сообщает CNBC.

Джулиани заявил, что Сторми Дэниэлс имеет право на меньшее уважение и доверие, нежели любая другая женщина из-за ее работы в секс-индустрии.

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«Мне жаль, но я не уважаю порнозвезду так, как уважаю деловую женщину, или женщину как таковую, или женщину, которая уважает себя как женщину и как человека так, что она не собирается продавать свое тело для сексуальной эксплуатации», — заявил Джулиани.

В свою очередь Майк Авенатти назвал Джулиани «женоненавистником».

Ранее стало известно отношение Меланьи Трамп к информации о связи ее мужа и порноактрисы.