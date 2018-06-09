В МЧС рассказали о возросшем в 16 раз количестве погибших в авиакатастрофах в России

В России в первом квартале 2018 года в четыре раза возросло количество авиакатастроф, в которых погибло в 16 раз больше людей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает РИА «Новости» данные МЧС России.

По информации ведомства, в первом квартале текущего года в стране зарегистрированы четыре авиационные катастрофы, одной из которых присвоили федеральный уровень. Отмечается, что за аналогичный период в 2017 году было зарегистрировано крушение одного воздушного судна.

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За первый квартал 2018 года в авиакатастрофах погибли 80 человек, еще 85 человек получили ранения. В прошлом году этот показатель составил 5 и 5 человек соответственно.

В феврале нынешнего года у села Гарбузово Белгородской области разбился пассажирский самолет Ан-148, экипаж воздушного судна и пассажиры погибли.