Источник: в Хабаровском крае произошел взрыв газа в жилом доме
В Хабаровском крае в поселке Октябрьский в результате взрыва газа в пятиэтажном доме погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, при взрыве также пострадал один человек.
Как отмечается, в результате взрыва было нарушено остекление нескольких квартир.
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Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Перми произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме.
Как отмечалось, взрыв и пожар произошли на втором этаже дома, в подъезде были выбиты стекла. Также в результате взрыва пострадали два человека, погибших нет.