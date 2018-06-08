В метро Петербурга задержали мужчину, размахивавшего ножом

В метро Санкт-Петербурга правоохранительные органы осуществили задержание мужчины с ножом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что инцидент произошел на станции метро «Владимирская» в метро Санкт-Петербурга.

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«Полицейские задержали мужчину, который размахивал ножом в метро», — рассказал источник.

Ранее в Москве неизвестный мужчина с ножом напал на девочку в подъезде. Инцидент произошел в подъезде дома в районе Очаково-Матвеевское. По предварительным данным, до нападения между мужчиной и девочкой не было конфликтов.