В метро Петербурга задержали мужчину, размахивавшего ножом
В метро Санкт-Петербурга правоохранительные органы осуществили задержание мужчины с ножом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Отмечается, что инцидент произошел на станции метро «Владимирская» в метро Санкт-Петербурга.
Реклама
«Полицейские задержали мужчину, который размахивал ножом в метро», — рассказал источник.
Ранее в Москве неизвестный мужчина с ножом напал на девочку в подъезде. Инцидент произошел в подъезде дома в районе Очаково-Матвеевское. По предварительным данным, до нападения между мужчиной и девочкой не было конфликтов.