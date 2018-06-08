В Москве неизвестный мужчина с ножом напал на девочку в подъезде

В Москве мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома в районе Очаково-Матвеевское. По предварительным данным, до нападения между мужчиной и девочкой не было конфликтов.

Реклама

«Возвращаясь домой после прогулки во дворе, девочка зашла в подъезд, куда за ней проник незнакомый мужчина. По пока неустановленным причинам, злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение», — рассказали в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, была изъята запись с камеры видеонаблюдения, правоохранительные органы устанавливают возможных свидетелей и опрашивают мать девочки.

Ранее в Москве в районе Выхино-Жулебино неизвестный с ножом напал на мужчину в супермаркете.