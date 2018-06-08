ФБР получило доступ к переписке журналиста в ходе расследования утечек

ФБР США с санкции суда получило доступ к переписке журналиста New York Times Эли Уоткинса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правоохранители получили доступ только к данным и об адресатах отправленных писем, звонков и сообщений, содержание не было доступно.

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Вопросы ФБР касаются переписки Уоткинса с директором по безопасности комитета по разведке сената США. Отмечается, что на тот момент он еще не работал в издании.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не жалеет об эффекте от масштабной утечки информации. По его словам, самым масштабным изменением после Wikileaks стала осведомленность общества.