В Нижнем Тагиле при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Тагиле погибла семья из пяти человек, сообщается на сайте СУ Следственного Комитета по Свердловской области.

В результате происшествия погибли три несовершеннолетние девочки и их родители.

«По факту случившегося следственным отделом по Тагилстроевскому району г. Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) <...>На месте происшествия работает усиленная следственная группа, в том числе сотрудники территориального следственного отдела СК России, следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты регионального управления СКР», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что в здании дома педагогической книги в Москве произошел пожар.