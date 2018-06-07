Киселев отреагировал на заявление СБУ о пистолете у Вышинского

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Арестованному главе портала РИА «Новости» Украина Кириллу Вышинскому рисуют образ комиссара с наганом. Об этом заявил гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, передает РИА «Новости».

Вечером 7 июня Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила в банковской ячейке Вышинского предмет, похожий на пистолет «Браунинг 1906», $200 тыс. наличными и договор с МИА «Россия Сегодня».

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«Странно, что у Вышинского нашли не танк», — отметили в пресс-службе российской медиагруппы.

Сообщение СБУ также прокомментировал директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

«Вышинскому создают образ комиссара с наганом. Россия точно не вооружает журналистов», — сказал он.

Глава портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский арестован 17 мая на два месяца, он обвиняется в госизмене.