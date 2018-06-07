Путин пообещал гражданство потерявшей ногу в Сирии украинке

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» пообещал гражданство обратившейся к нему украинке Ирине Борокад.

Борокад — пациентка военной медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, пострадавшая от авиаударов в Сирии. Ирина работала переводчиком, участвовала в переговорах с представителем оппозиции. При этом российского гражданства у нее нет, Ирина — уроженка Одессы.

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В результате обстрела женщина потеряла ногу. Она рассказала, что мечтает снова нормально ходить, однако для этого ей необходимы протезы, для получения которых необходимо российское гражданство.

Женщина попросила Владимира Путина о помощи в получении гражданства для себя, чтобы иметь право на получение необходимой ей медицинской помощи, а также рассказала, что ее муж и дети находятся в Сирии и не могут приехать в Россию.

«Это в компетенции президента — предоставление гражданства. Вы его получите», — сказал Путин.

Он также поручил Минобороны найти семью Ирины и привезти их в Россию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.