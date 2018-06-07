В Швеции приговорили к пожизненному заключению исполнителя теракта в Стокгольме

Суд Швеции приговорил выходца из Узбекистана Рахмата Акилова к пожизненному заключению за наезд на людей в центре Стокгольма в прошлом году, сообщает Reuters.

Как говорится в сообщении суда, 40-летний Акилов признан виновным в пяти убийствах.

В центре Стокгольма 7 апреля 2017 года грузовой автомобиль проехал сквозь толпу, погибли пять человек, пострадали 10.

Ранее «Газета.Ru» писала, что шведские журналисты, изучившие связи террориста, признавшийся в совершении теракта в Стокгольме, в социальных сетях, нашли связь между терактами в Стокгольме и Санкт-Петербурге в России. Оба теракта также объединяет то, что никто так и не взял на себя ответственность за эти атаки.