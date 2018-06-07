Из-за двух взрывов в Багдаде погибли 18 человек
В иракском Багдаде в результате двух взрывов погибли 18 человек и пострадали примерно 90. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что взрывы произошли в районе Мадинат-Садр на окраине Багдада, где проживают в основном шииты. По данным полиции, взрывы произошли, когда ящики с боеприпасами переносили из мечети в припаркованную недалеко от здания машину.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел у штаб-квартиры коммунистической партии Ирака в центре Багдада на фоне прошедших парламентских выборов. Отмечается, что коммунистическая партия принимала участие в парламентских выборах в Ираке в составе победившего блока «Саирун».