Из-за двух взрывов в Багдаде погибли 18 человек

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В иракском Багдаде в результате двух взрывов погибли 18 человек и пострадали примерно 90. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что взрывы произошли в районе Мадинат-Садр на окраине Багдада, где проживают в основном шииты. По данным полиции, взрывы произошли, когда ящики с боеприпасами переносили из мечети в припаркованную недалеко от здания машину.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел у штаб-квартиры коммунистической партии Ирака в центре Багдада на фоне прошедших парламентских выборов. Отмечается, что коммунистическая партия принимала участие в парламентских выборах в Ираке в составе победившего блока «Саирун».