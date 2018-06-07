В Якутске возбудили уголовное дело после разлива нефти

После разлива нефти в речном порту Якутска вблизи городского водозабора возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управлении на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 Уголовного кодекса — нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды», — говорится на сайте.

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В результате проверки установлено, что в мае 2018 года в Якутске во время работ по утилизации судна «Нефтесборщик-504», которое находилось на берегу, не была проведена его надлежащая зачистка от отходов нефтепродуктов, хранившихся в трюмах. Данное обстоятельство является нарушением требований российского экологического законодательства. Отмечается, что это стало причиной затопления судна и попадания нефтепродуктов в реку Лена.

Ранее сообщалось, что в порту Якутска произошел разлив нефти.