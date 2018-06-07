Китайский турист пытался вывезти почти 300 артефактов из Хабаровска

Турист из Китая попытался незаконно перевезти через границу 293 исторических предмета, которые относятся к IV – XIX векам, передает портал Dnovosti.ru со ссылкой на региональную таможню.

Сообщается, что багаж китайского туриста вызвал у таможенников подозрения во время оформления перед рейсом Хабаровск — Пекин. Среди личных вещей туриста были обнаружены предметы, принадлежащие средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока. В общей сложности таможенники изъяли 293 предмета, которые обладают исторической ценностью.

Начальник отделения криминалистических исследований таможенной экспертно-криминалистической службы Виктор Демчук отметил, что стоимость 206 предметов составляет в России около 180 тыс. руб., остальным артефактам эксперты не смогли найти аналогов. Предполагается, что гражданин Китая рассчитывал продать их на родине за более высокую цену.