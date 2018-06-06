В СБУ подтвердили подлинность опубликованного «списка жертв» по делу Бабченко

Служба безопасности Украины подтвердила подлинность опубликованного в СМИ списка, в котором содержались сведения о 47 предполагаемых жертвах организаторов покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, в списке СМИ фигурируют те же фамилии, что и в документе, изъятом в ходе спецоперации.

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Ранее СБУ возбудила дело из-за публикации «списка жертв» по делу Бабченко.

Как отмечалось, дело возбуждено по факту разглашения сведений досудебного расследования. В СБУ добавили, что разрешение на разглашение этих данных кому-либо не предоставлялось.