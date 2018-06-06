При взрыве в Мексике погибли семь человек

В мексиканском городе Тультепек в результате взрыва на складе с пиротехникой погибли семь человек. Об этом сообщает Noticieros Televisa.

По данным телеканал, при взрыве также пострадали восемь человек. При этом взрыв повредил более 20 домов и около 12 автомобилей.

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Как отмечается, в настоящее время на месте взрыва продолжается разбор обломков.

Местные власти выясняют все обстоятельства произошедшего.

В феврале сообщалось, что в городе Тихуана в Мексике произошел взрыв в казино.

Как отмечалось, из казино и расположенных рядом зданий эвакуировали порядка 600 человек.