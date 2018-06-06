Воздух в детском лагере под Саратовом проверят после пожара в камышах

Представители Роспотребнадзора провели анализ проб воздуха в детском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области, откуда были эвакуировано 217 человек из-за пожара в зарослях камыша, который находился в одном километре от детского лагеря, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального министерства информации и печати.

«Роспотребнадзор проводит забор проб воздуха. Как только результаты анализа будут соответствовать нормам, лагерь начнет работу в штатном режиме», — сказала представитель ведомства.

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Сообщается также, что пожар, о котором идет речь, распространился на площади два гектара, после чего был потушен.

Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуировали из детского лагеря под Саратовом из-за возгорания.