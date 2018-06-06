Генпрокуратура обсудила преступления при строительстве космодрома Восточный
В ходе выездного заседания Генеральной прокуратуры, которое прошло в Хабаровске обсуждались проблемы по расследованию преступлений в сфере долевого строительства и при возведении космодрома Восточный, передает РИА «Новости».
«Были обсуждены проблемные вопросы, связанные с выявлением и расследованием преступлений, совершенных в сфере долевого строительства и при возведении космодрома «Восточный», — сообщили представители ведомства.
Отмечается, что оперативное заседание под председательством заместителя генерального прокурора Леонида Коржинека с участием представителей правоохранительных органов прошло в ходе заседания, посвященного проблемам в сфере строительства и ЖКХ.
Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела о растрате при постройке космодрома Восточный получили до 7,5 лет.