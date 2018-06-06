Более 200 человек эвакуировали из детского лагеря под Саратовом из-за возгорания

Источник в экстренных службах Саратовской области сообщил, что из местного детского оздоровительного лагеря были эвакуированы 210 человек из-за возгорания камыша, никто не пострадал передает РИА «Новости».

«Из детского оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина, после возгорания камыша в одном километре от учреждения эвакуированы 212 человек, в том числе 171 ребенок», — сообщил источник.

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По его словам, лагерь расположен в трех километрах к северу от населенного пункта Красноармейское в Энгельсском районе. Было принято решение разместить эвакуированных в средней школе населенного пункта Березовка.

Ожидается, что персонал детского оздоровительного лагеря и дети вернуться в него 7 июня.

Ранее сообщалось, что суды приостановили работу сотен ТЦ в России из-за нарушений безопасности.