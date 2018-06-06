Изъятые у родственников Захарченко миллиарды перестали быть вещдоками

Следственный комитет принял решение об отмене постановления о признании 9 миллиардов рублей, которые были изъяты во время обыска в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественными доказательствами по делу о взятках, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление следствия.

«Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500г золото 999,9» и наличных денежных средств», — говорится в тексте постановления.

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Речь идет о постановлении, датированном 1 сентября 2017 года, в котором говорится о том, что во время обыска в квартире родителей Захарченко на Мичуринском проспекте следствием было обнаружено и изъято €600 тысяч, $20 тысяч и 19,5 миллиона рублей. Также было изъято 340 млн рублей, около €1,5 млн, $124 млн и полукилограммовый золотой слиток. Изъятое имущество было признано вещественным доказательством по делу «Захарченко» о взятке.

Отмечается, что деньги останутся под арестом следствия.

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