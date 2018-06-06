В СК рассказали подробности о задержании главного «безопасника» МВД Дагестана

В СК России по столичному региону сообщили о задержании сотрудника полиции МВД по Республике Дагестан и его соучастников, которых подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, речь идет о начальнике оперативно-розыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомеде Хизриеве и пяти его соучастниках. Их подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере и посредничестве при взяточничестве.

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«По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в виде денежных средств в размере 2 млн долларов США… Общая сумма незаконного вознаграждения составляла 6 млн долларов США», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что деньги должны были помочь ему занять более высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов. Подозреваемые были задержаны 5 июня в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали главу оперативно-розыскной части СБ МВД Дагестана.