При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек

На северо-востоке Франции произошел взрыв в зернохранилище, после которого начался пожар. Об этом сообщает Europe1.

Отмечается, что инцидент произошел в портовой зоне Страсбурга. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 11 человек. О причинах взрыва и возгорания пока ничего не сообщается.

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, в том числе 70 пожарных. Подъезд к месту происшествия перекрыт.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на руднике в китайской провинции Ляонин погибли 11 человек. По данным властей, в результате инцидента на руднике в городском округе Бэньси также пострадали девять человек, еще 25 находятся под завалами.