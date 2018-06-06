СМИ: на Кипре мальчика из России госпитализировали после падения в бассейн

На Кипре четырехлетний мальчик из России был доставлен в медицинское учреждение после того, как едва не утонул в бассейне. Об этом сообщает The Cyprus Mail.

Отмечается, что инцидент произошел на курорте в Перистероне, который находится в округе Пафос. Ребенок отдыхал вместе с родителями. Его обнаружили в бассейне около дома, в котором семья жила во время отдыха.

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По данным полиции, мальчик случайно упал в бассейн по недосмотру. После обнаружения его отвезли медицинский центр Полис Хрисоксу, а затем в главную больницу Пафоса. Позднее было принято решение перевезти его на вертолете в больницу Никосии.

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