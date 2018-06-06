В Москве в среду ожидается до +14°С
В Москве в среду, 6 июня, ожидается до +14°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С.
Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень опасности 5 июня из-за сильного ветра и грозы.
Как отмечается, уровень погодной опасности в указанном регионе продолжает оставаться повышенным.
Уточняется, что в других областях также возможны дождь и грозы.