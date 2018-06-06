На месте пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили факелы
На месте пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были найдены факелы, передает «112 Украина» заявление председателя государственной пограничной службы Украины Николая Чечеткина.
«На месте пожара были обнаружены факелы и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару», — сказал он.
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Ранее стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения загорелась трава.
Спасатели локализовали пожар. Угрозы распространения пожара нет.
Авиация ГосЧС завершила работу на месте возгорания, в настоящий момент там работают только наземные подразделения.