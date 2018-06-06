Жители Дагестана ощутили землетрясение в Азербайджане

Жители Дагестана ощутили подземные толчки землетрясения, произошедшего в Азербайджане, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«В 21.50… поступила информация о том, что произошло сейсмособытие, эпицентр расположен на территории Азербайджана (6,2 балла). На территории республики Дагестан ощущались толчки магнитудой 3-4 балла», — говорится в сообщении регионального ведомства.

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Ранее сейсмологи Грузии и Армении сообщили, что зафиксировали землетрясение в Азербайджане в 20 километрах юго-восточнее азербайджанского города Загатала, в 15 километрах от государственной границы Грузии. Землетрясение ощущалось в Армении и Тбилиси.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что у берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.