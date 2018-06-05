Сенцов написал письмо лидерам стран «Большой семерки»
Украинский режиссер Олег Сенцов обратился к главам стран G7 («Большой семерки») с благодарностью за действия, которые они предпринимают в отношении Украины. Фотографию письма опубликовал телеканал «Громадське».
Фотография письма была сделана сестрой заключенного Натальей Каплан.
«Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом», — говорится в письме.
Также он выразил надежду, что главы стран-участниц G7 смогут повлиять на ситуацию с украинскими политическими заключенными. Он подчеркнул, что усилия стран не должны сосредотачиваться на каком-то конкретном человеке.
В данный момент Сенцов 23 день голодает в российской тюрьме. Ранее, с его согласия, ему назначили поддерживающую терапию.
Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года.