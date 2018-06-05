Полиция установила траекторию перемещения Скрипалей в день отравления

Полиция Великобритании сообщила о завершении работы группы, которая занималась восстановлением полной картины событий 4 марта, когда бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был обнаружен вместе со своей дочерью Юлией на скамейке после отравления неизвестным веществом.

Сообщается, что восстановлением хронологии в день отравления занимались 250 детективов, которые опросили 900 человек и отсмотрели 4000 часов с камер наблюдения, благодаря чему удалось восстановить весь маршрут перемещений Скрипалей.

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По словам представителей полиции, Юлия Скрипаль прибыла в аэропорт «Хитроу» из России 3 марта в 12.40 мск. Затем, уже 4 марта, машина Сергея Скрипаля начала движение по северным районам Солсбери в 7.15 мск. В 11.40 мск Скрипали оставили автомобиль у здания парковки рядом с торговым центром Maltings, после чего пошли в паб. В 12.20 они приехали в ресторан Zizzi, где провели 1 час 15 минут. Они были найдены без сознания в 14.15 мск на скамейке в парке.

Ранее сообщалось, что инцидент в Солсбери обошелся британской полиции в $10 млн.