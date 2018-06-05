Пожар произошел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Представитель госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан сообщила о пожаре на площади 10 гектаров в Чернобыльской зоне отчуждения, передает РИА «Новости».

«Горит трава, сухостой. Возгорания леса пока нет. Горит в целом до 10 гектаров», — сказала Рубан.

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Она также сообщила, что спасатели занимаются ликвидацией пожара с утра.

«Там уже работают более 20 единиц техники, около 100 человек личного состава», — сказала представитель украинской госслужбы.

По словам Рубан, в работах по тушению пожара также задействованы самолет и вертолет, оказывающие поддержку с воздуха.

Ранее сообщалось о планах по транспортировке около 200 щенков с территории Чернобыльской АЭС в США.