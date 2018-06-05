В Москве заметили гуляющего по улице волка

Очевидцы рассказали о волке, который гулял по одной из улиц столичного района Нагатинский Затон. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Очевидцы передают, что на ул. Речников в районе д. 7 гуляет волк. Откуда он пришел, неизвестно», — сказал источник.

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Отмечается, что на данный адрес выехали сотрудники экстренных служб. По факту инцидента ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде нашли привязанную к дереву рысь. В Департаменте природопользования отметили, что в Москве в последнее время участились случаи, когда диких животных находят на улице. Сообщалось, что рысь спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье.