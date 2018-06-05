Белый медведь забрался в отель на Шпицбергене и застрял

Шведский экскурсовод обнаружила белого медведя в отеле на норвежском острове Шпицберген, сообщает The Local.

Вернувшись наутро в отель, экскурсовод Малин Старк обнаружила следы лап, открытые мешки с продуктовыми отходами и разбитые бутылки от вина, после чего звук выдал присутствие животного. Животное забралось в кладовую, где провело всю ночь. Дверь за ним захлопнулась, и, судя по разбитым окнам, медведь попытался выбраться самостоятельно, но застрял в отеле.

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В момент возвращения Старк медведь выглядывал из окна. Персонал связался с властями Шпицбергена, которые отправили на место команду спасателей, включая специалиста по медведям, но непрошеный гость сбежал сам, испугавшись шума вертолета.

Ни постояльцы, ни персонал отеля в инциденте не пострадали, однако им пришлось покинуть помещение.