МЧС увеличит штат пожарных инспекторов из-за серьезного недобора

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян сообщил об увеличении штата инспекторов государственного пожарного надзора из-за стопроцентного недобора, передает РИА «Новости».

«Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством России, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», — заявил Чуприян.

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Он также подчеркнул, что особое внимание сотрудники министерства планируют уделить материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий. Также планируется изменить метод статистического учета пожаров и их последствий.

В мае представители МЧС сообщили, что почти треть ТЦ в России не соответствует нормам пожарной безопасности.