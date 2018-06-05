ООН призвала США не разделять семьи мигрантов с их детьми
ООН призвала Соединенные штаты прекратить задерживать нелегальных мигрантов на южной границе, разделяя при этом детей с их семьями, сообщает Reuters.
Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани также заявила, что США должны перестать криминализировать незаконное проникновение и пребывание на территории США, отметив, что это административное правонарушение.
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер отметил, что «задержание должно быть крайней мерой».
Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, неблагополучная внутренняя обстановка в которых дает им право на международную защиту.
Ранее правительство Мексики заявило протест США в связи с тем, что президент Дональд Трамп неоднократно называл «животными» мигрантов, которые нелегально въезжают в Соединенные Штаты.