ООН призвала США не разделять семьи мигрантов с их детьми

ООН призвала Соединенные штаты прекратить задерживать нелегальных мигрантов на южной границе, разделяя при этом детей с их семьями, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани также заявила, что США должны перестать криминализировать незаконное проникновение и пребывание на территории США, отметив, что это административное правонарушение.

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Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер отметил, что «задержание должно быть крайней мерой».

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, неблагополучная внутренняя обстановка в которых дает им право на международную защиту.

Ранее правительство Мексики заявило протест США в связи с тем, что президент Дональд Трамп неоднократно называл «животными» мигрантов, которые нелегально въезжают в Соединенные Штаты.