Мексика отправила пожарных для помощи Гватемале

Из мексиканского штата Керетаро в Гватемалу вылетела группа пожарных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пожарной части муниципалитета Эль-Маркес.

Как отмечается, пожарные отправились в Гватемалу для того, чтобы помочь местным экстренным службам в ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго.

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По данным агентства, в группу входят семь сотрудников пожарной охраны, а также поисковая собака.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 65 человек.

В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.