При крушении лодки у берегов Туниса погибли 58 человек

У берегов Туниса разбилась лодка с нелегальными мигрантами, в результате инцидента погибли 58 человек. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, среди погибших — 31 гражданин Туниса и 22 гражданина других государств.

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Как отмечается, личности остальных погибших пока не установлены.

При этом экстренным службам удалось спасти около 68 человек.

В прошлом году при столкновении лодки с мигрантами и военного корабля Туниса погибли не менее 34 человек.

Как отмечалось, в Средиземном море произошло столкновение лодки с мигрантами и судна тунисского флота, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.