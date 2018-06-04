В Греции самолет сбил с ног британского туриста

В Греции взлетающий самолет сбил с ног британского туриста, который снимал момент взлета на видео, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на греческом острове Скиатос.

Турист по имени Пол Тернер хотел заснять момент взлета Airbus A321-231, но стоял очень близко к самолету, и его сбило с ног воздушным потоком.

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«Я всегда хотел постоять в потоке воздуха от пассажирского самолета, после того как увидел видео на фейсбуке, где другие люди это делают. Меня буквально сбило с ног. В следующий раз встану у ограждений», — сказал он.

Он добавил, что в такой момент можно буквально ощутить, как через тело проходят потоки воздуха, и назвал это незабываемым ощущением.