Бывшей новозеландской проститутке дали государственный орден за заслуги

Новозеландская активистка, в прошлом секс-работница Кэтрин Хили получила Орден «за заслуги» Новой Зеландии, сообщает «Би-би-си».

62-летняя Хили была внесена в Наградной лист ко дню рождения королевы Великобритании, и 4 июня ей был вручен Орден за вклад в борьбу за права секс-работников.

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Кэтрин Хили рассказала, что была в шоке, узнав о награде.

«Пару недель назад я бы не поверила, что такое возможно. Это отражает то, как меняется мнение людей, очень приятно чувствовать поддержку», — заявила она.

В 1987 году Кэтрин Хили, прежде работавшая школьным учителем, создала Новозеландское объединение секс-работниц, которое в 2003 добилось принятия закона о декриминализации проституции в стране.

Ранее папа Римский назвал проституцию пыткой.