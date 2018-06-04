В Москве арестовали мужчину по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал Виктора Прозорова, обвиняемого в государственной измене, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Катерину Краснову.

Прозорову предъявлено обвинение по статье 275 УК («Госизмена»), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

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«Суд избрал в отношении Виктора Прозорова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июля», — сказала она.

Подробности дела не разглашаются, так как оно маркировано грифом «совершенно секретно».

Краснова добавила, что обвиняемый обжаловал решение суда о своем аресте.

Ранее сообщалось, что подстрекательство к введению антироссийских санкций могут приравнять к госизмене.