Киев обнародовал результаты проверки Савченко на полиграфе
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала результаты допроса на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что данные полиграфа подтвердили ее участие в подготовке госпереворота.
Как сообщили в СБУ, комиссия экспертов представила «категоричные выводы» о том, что у Савченко были «положительные психофизические реакции», указывающие на то, что она «обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя».
В выводах отмечается, что Савченко «разработала четкий план убийства руководства» и договаривалась с сообщниками о распределении ролей.
Ранее сообщалось, что Савченко, которая является подозреваемой по делу о подготовке терактов в Киеве, приняла решение прервать голодовку, которая длится уже более 60 дней, для того, чтобы повторно пройти допрос на полиграфе.