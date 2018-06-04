Киев обнародовал результаты проверки Савченко на полиграфе‍

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Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала результаты допроса на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данные полиграфа подтвердили ее участие в подготовке госпереворота.

Как сообщили в СБУ, комиссия экспертов представила «категоричные выводы» о том, что у Савченко были «положительные психофизические реакции», указывающие на то, что она «обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя».

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В выводах отмечается, что Савченко «разработала четкий план убийства руководства» и договаривалась с сообщниками о распределении ролей.

Ранее сообщалось, что Савченко, которая является подозреваемой по делу о подготовке терактов в Киеве, приняла решение прервать голодовку, которая длится уже более 60 дней, для того, чтобы повторно пройти допрос на полиграфе.