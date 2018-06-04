Москвичам пообещали ливни и грозу вечером 4 июня

В центре погоды «Фобос» рассказали, что движение холодного атмосферного фронта приведет к грозе и ливням вечером 4 июня. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в течение дня погода будет теплой и комфортной.

«Только после 21:00-22:00, с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада, в небе начнут собираться грозовые облака, сопровождаемые интенсивными ливнями», — говорится в заявлении центра.

Ранее синоптики сообщили жителям Москвы и области, что в регионе продолжит действовать желтый уровень опасности 5 июня из-за сильного ветра и грозы.